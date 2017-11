Rondje Groningen: Moet Groningen aan Duitsland worden gegeven?

Elke dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen:

1) Betrapt in de app

Groninger Ritzo ten Cate is nog altijd bezig met #Caughtintheapp, waarbij hij foto's neemt op het moment dat iemand die verdiept zat in de smartphone, verschrikt opkijkt. Dit voorbeeld kan wel eens worden ingelijst.

2) Nieuw en voor het goede doel

Hij is uit! De Edwin op Noord-kalender 2018. Cabaretier Bert Visscher kwam maandagmiddag naar de studio en kocht in de uitzending het eerste exemplaar. Een deel van de kalenderopbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis in Groningen.

3) Een 'wiskundige' weddenschap

Jasper uit Ten Boer maakt gamevideo's voor YouTube. De leerling van het Montessori van het Zernike College in Stad heeft nu een weddenschap met zijn docent Wiskunde. Die heeft een video die 2000 keer bekeken is. Aan Jasper de taak dit ook te halen voor 1 december. Anders wachten hem stapels huiswerk. Lukt het hem? Of niet?



4) Check de restaurantgids

Wil jij weten welke eetgelegenheden in Groningen aan jou wensen voldoen? Dan is de restaurantgids van De Smaak van Stad misschien een handig hulpmiddel. Bovenaan de lijst staat Paviljoen Sterrebos in de wijk Helpman, met een dikke 9.

5) Kruu-woo-nin-gaa

Als jouw woonplaats nooit van naam was veranderd sinds de allereerste benaming, hoe zou het dan nu heten? Dat kun je terugvinden op deze kaart. Haren blijft Haren, maar Groningen zou Cruoninga heten. Hoe zou je dat moeten uitspreken?

6) Hävittäjälentolaivue

Een nog lastiger uit te spreken naam is die van de Finse luchtmachteenheid 41, genaamd Hävittäjälentolaivue. De eenheid heeft zes nieuwe vliegtuigen aangekocht. Op weg naar hun nieuwe baas, maakten deze voertuigen vandaag een tankstop op Airport Eelde.



7) 'Geef Groningen gewoon aan Duitsland'

RTL Late Night verspeelt krediet bij Groningers, door de 'aardbevingstraan' van SP-politicus Sandra Beckerman te pareren met de tekst: 'Nu klaar met dat gejank. We geven Groningen gewoon aan Duitsland'. Het is de sneer van RUMAG aan het eind van de uitzending afgelopen week.

Peter waarschuwt er niet te zwaar op in te gaan. 'Kwetsende teksten zijn hun business.'

8) Valkje is niet meer

Triest nieuws. Eén van de jongste slechtvalken die enkele maanden geleden het slechtvalkennest van het Gasuniegebouw in Groningen heeft verlaten, is niet meer. Het beestje vloog bij het Duitse Hamburg tegen een windmolen aan.



9) In één klap bekend

Anderhalf miljoen kijkers, 23.000 likes en honderden reacties. Van een onbekende Groningse jongen is Mart Ribberink sinds de uitzending van het tv-programma Hello Goodbye begin oktober ineens een bekende Stadjer geworden. OOG TV maakt er een item over. Eerder was hij te zien bij De Wereld Draait Door. Waarom? Bekijk het hieronder.

10) Back in training

Onze Bauke is weer in training voor het wielerseizoen 2018. Mét nieuwe remmen op zijn fiets. Maar de aandacht gaat vooral uit naar de achtergrond van het trainingskiekje. Jaloersmakend... Toch?

11) Slapende zilverreigers

We sluiten deze editie van Rondje Groningen af met een schilderachtig natuurplaatje van Rene Oosterhuis, beheerder voor Het Groninger Landschap. Hier zetelen 62 grote zilverreigers op hun slaapplaats in Lettelberterpetten. Alsof Picasso het geschilderd heeft!

12) Topsporter is te dik voor stoel

Volleyballer Auke van de Kamp, behalve een goede volleyballer ook af en toe een kluns eerste klas, doet weer eens van zich spreken. Tijdens de door Lycurgus gewonnen bekerwedstrijd tegen Zaanstad wilde hij als wissel op een stoel aan de zijkant van het speelveld zitten, maar hij zakte er doorheen. En als dat dan net wordt gezien door een fotograaf..

'Als je te dik bent voor de stoel', schrijft hij er zelf over. Het is niet bekend of Van de Kamp er een blessure aan over heeft gehouden. Medespelers Sam Gortzak en Niels de Vries hebben in ieder geval dikke lol. De stoel heeft het overigens niet overleefd.

(swipe naar rechts)



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kijk maar