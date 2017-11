Oude Pekela bijna verlost van leegstaand winkelcentrum: 'Dit was hoognodig'

Op de hoek van de Feiko Clockstraat en de Raadhuislaan in Oude Pekela wordt maandagochtend een vervolg gegeven aan de sloop van winkelcentrum De Heiling. De sloop brengt geluidsoverlast met zich mee, maar daar zijn weinig Pekelders rouwig om.

'Dit was hoognodig', zegt wethouder Hennie Hemmes over de sloop van de zogeheten witte doos. 'Waarom dit gebouw hier ooit is neergezet, snap ik nog steeds niet. Heel het dorp ergert zich er ook aan', lacht hij. 'Toch heeft het winkelcentrum altijd vol gezeten, met uitzondering van de laatste vijf jaar. We rekenen door de sloop dan ook af met flink wat leegstand.'

Geschikte ideeën

Er zijn nog geen definitieve plannen gemaakt voor de oppervlakte die beschikbaar komt. 'Deze week komen er architecten langs die met ons de nieuwe plannen doornemen', verklapt Hemmes. Zelf heeft hij er wel ideeën over. 'Een terras langs de waterkant zie ik wel zitten. Het moet in ieder geval weer een mooie dorpsentree worden.'

'Belangstelling voor woningen'

Woningen en groenvoorzieningen lijken een goede kans te maken om het nieuwe bestemmingsplan in te vullen. 'Voor wonen op deze plek is al aardig wat belangstelling getoond. Als we hier over een paar jaar weer staan, hoop ik dat Oude Pekela met trots spreekt over het nieuwe centrumgebied', aldus Hemmes.

