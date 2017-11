Gladde sporen zorgen voor vertraging op NS-traject Groningen-Meppel

Treinen tussen Groningen en Meppel rijden op dit moment met vertraging vanwege gladde sporen.

De gladde sporen worden veroorzaakt door blaadjes op de rails. Uit voorzorg rijden machinisten daarom langzamer dan normaal. Dit heeft gevolgen voor de dienstregeling. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail kan de extra reistijd oplopen tot dertig minuten. Het is nog onbekend hoe lang de vertraging duurt.

Minder vertraging

Juist maandagochtend werd bekend dat het treinverkeer steeds minder hinder heeft van de wisselende weersomstandigheden. Sinds 2015 daalt het aantal vertragingen dat wordt veroorzaakt door blaadjes op de rails, sneeuw en ijzel.

Werden in 2015 landelijk nog 819 van dit soort voorvallen geregistreerd, in 2016 waren dat er 687. Dit jaar staat de teller op 555.

Sensoren

Volgens ProRail komt de afname onder meer doordat er sensoren zijn geplaatst in het spoor, op de wissels en bovenleidingen. Ook is in samenwerking met weerbureau Infoplaza een speciale applicatie ontwikkeld die beter kan voorspellen waar gladde sporen, ijzel, vorst en storm worden verwacht.

ProRail kan daardoor gericht maatregelen nemen om te voorkomen dat het treinverkeer wordt ontregeld en er vertragingen ontstaan.

Geltreinen

Onderdeel van deze proactieve aanpak is bijvoorbeeld ook dat er in de herfst meer zogeheten geltreinen rijden om te voorkomen dat bladeren voor gladde sporen zorgen en de dienstregeling beïnvloeden.

'Maar zoals je vandaag ziet, gladde sporen zijn nooit helemaal uit te sluiten', aldus de woordvoerder van ProRail.