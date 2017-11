Politie doorzoekt woning in verband met moord op Halil Erol (update)

Aan de Doornbosheerd In de stad Groningen wordt momenteel een woning doorzocht door de politie Oost-Nederland in verband met de moord op Halil Erol uit Steenwijk, in 2010.

Agenten doen in de woning forensisch onderzoek naar sporen die de politie verder zouden kunnen helpen in deze zaak. Afgelopen weekend was er een doorbraak in de zaak. Een 39-jarige vrouw uit Groningen werd opgepakt. Het zou gaan om een vrouw met een Turkse achtergrond, uit de familie van de ex-vrouw van Erol. De politie heeft dat niet bevestigd.

Lichaamsdelen

De 34-jarige Steenwijker werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Vervolgens werd zijn auto in maart zonder kentekenplaten brandend aangetroffen bij de Hortus in Haren. In juni van dat jaar werden in het buitengebied van Steenwijk zijn armen en benen in een zak aangetroffen. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden, maar er ontbreken nog steeds lichaamsdelen.

Huidige bewoners hebben er niks mee te maken

Een politiewoordvoerder benadrukt dat de huidige bewoners van het huis aan de Doornbosheerd niets met de zaak te maken hebben: 'We hebben ze van tevoren ingelicht dat we vandaag dat onderzoek zouden komen doen en daar werken ze aan mee.'

