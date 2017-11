250 euro boete geëist tegen chauffeur melkwagen treinongeluk Winsum

Tegen de chauffeur van de melktankwagen die vorig jaar november op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum op een trein botste, is 250 euro boete geëist.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij geen voorrang gegeven aan de trein. De chauffeur en zijn werkgever hadden de fout al erkend: de 30-jarige Drentse chauffeur heeft de trein over het hoofd gezien.

Het niet verlenen van voorrang is een overtreding, geen misdrijf. Daarom verscheen de man voor de kantonrechter. 'Hij heeft de trein niet laten voorgaan, waardoor gevaar is ontstaan. Het is een strafbaar feit', vindt de officier van justitie. 'Ondanks dat er goed is gekeken en er snelheid is geminderd, heeft er toch een aanrijding plaats gevonden.'

'Je doet het niet met opzet'

'Ik schrok er wel een beetje van dat ik moest voorkomen', zei de chauffeur maandagochtend in de rechtbank. 'Je doet het niet met opzet. Ik heb de trein gewoon niet gezien. Ik had het niet zo verwacht, helemaal op deze manier niet.' Hij gaf aan 'een beetje gespannen' te zijn.

'Als dat maar goed gaat'

De machinist zag hoe de melkwagen de onbewaakte overgang naderde. 'Als dat maar goed gaat, als hij maar stopt', verklaarde hij.

Twintig meter voor de overgang begon de trein te remmen. 'Het ging allemaal heel snel. Die melkwagen kwam steeds dichter bij. Ik hoorde een heel harde knal. Ik werd tegen de zijkant van de cabine aan geslingerd, de andere machinist viel over me heen. En voordat ik er erg in had, lagen we in de greppel.'

Niet mobiel gebeld

Uit het politierapport dat na het ongeluk werd opgesteld, bleek dat zowel aan de trein als aan de melkauto voor de botsing geen gebreken waren.

Ook is geconstateerd dat de chauffeur niet mobiel zat te bellen of appen, maar kort voor de botsing wel gebruik maakte van de vrachtwagentelefoon, in een gesprek met een collega. 'Dat was toen ik bij de laatste boer was. Ik ben toen voorzichtig richting het spoor gereden.'

Die collega verklaarde dat het gesprek al was beëindigd, toen de botsing gebeurde. 'Anders had ik de klap wel gehoord.'

Reconstructie

Uit een reconstructie blijkt dat de machinist de vrachtwagen pas op het laatste moment zag. De vrachtwagen zat vrijwel de hele tijd in de dode hoek van de machinist, die bestaat uit een brede spijl in de voorruit.

Opvallend is dat de trein op de beelden die voor de reconstructie gebruikt werden van links kwam. In werkelijkheid, kwam de trein van rechts. 'Ik heb ook altijd gedacht dat de trein van links kwam, terwijl hij van rechts kwam', vertelt de chauffeur. 'Dat bewijst voor mij dat ik de trein echt niet heb gezien.'

'Traumatische ervaring'

Advocaat Renate Croes spreekt van een 'traumatische ervaring' voor haar cliënt, de chauffeur. Bovendien vindt Kroes dat de gemeente Winsum en ProRail nalatig zijn geweest. Er waren op de onbewaakte overweg al eerder ongelukken gebeurd, maar aan de situatie was niets veranderd.

'Zijn vriendin was zwanger, gelukkig heeft hij de geboorte van zijn kind kunnen meemaken. Het had een haar gescheeld, of het was anders afgelopen. Hij is geen dader, maar slachtoffer.' Ze vraagt ontslag van rechtsvervolging.

De uitspraak is op 4 december.

