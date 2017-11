Nieuw en voor het goede doel: de Edwin op Noord-kalender 2018!

Net na de zomer ontstond in het radioprogramma Edwin op Noord het spontane idee om een kalender voor het goede doel te maken. Het resultaat... is er nu!

Het Ronald McDonald Huis in Groningen wil graag uitbreiden. In het huis kunnen ouders verblijven gedurende de ziekenhuisopname van hun kind. Er zijn nu 24 kamers en het Ronald McDonald Huis wil uitbreiden naar 28 kamers. Daar is geld voor nodig. Met de Edwin op Noordkalender hoopt het team van Edwin op Noord een klein steentje bij te dragen.

Bekende Groningers

Op de kalender staan prachtige foto's, gemaakt door Deborah Roffel. DoeZoo Leens was het decor van de fotoshoot. Op de kalender staan foto's van oud-voetballer Evgeniy Levchenko, oud-schaatster Margot Boer, zanger Jan Henk de Groot, zangeres Davine, de presentatoren Marcel Nieuwenweg en Edwin Pasveer, RTV Noord-verslaggever Jetta Post en Anne-Wil Brontsema van de boerinnenkalender 2018.

Vrije tijd

Alle medewerkers aan de kalender hebben dat volledig vrijwillig en in hun vrije tijd gedaan. Daardoor gaat de volledige opbrengst van de kalender naar het Ronald McDonald Huis Groningen.

De kalender kost 7 euro en is voor bedrijven ideaal als kerstgeschenk. Bestellen kan via opnoordkalender@rtvnoord.nl. Er is een beperkte oplage, dus op is op.

