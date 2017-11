Oud-Delfzijlster na veroorzaken ongeval: 'Ik heb er nachtmerries van'

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 500 euro (waarvan de helft voorwaardelijk) en een rijontzegging van een half jaar geëist tegen een 25-jarige man uit Assen wegens het veroorzaken van een verkeersongeluk.

Dat vond plaats in juni vorig jaar, in Leeuwarden. Een 55-jarige man uit Franeker raakte daarbij ernstig gewond.

De geboren Delfzijlster woonde en studeerde destijds in Leeuwarden en ging na een dag school naar huis. Hij zag een overstekende voetganger, die geen voorrang verleende, over het hoofd.

Te snel gereden

Nader onderzoek van verkeersspecialisten van de politie wees uit dat de automobilist 16 tot 20 kilometer per uur sneller reed dan de toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. Ook had hij volgens getuigen kort voor het ongeluk nog een andere auto ingehaald. De geboren Delfzijlster moest meteen zijn rijbewijs inleveren.

Doorboorde long

Het slachtoffer werd met inwendig letsel, waaronder een doorboorde long en een gebroken schouderblad, naar het ziekenhuis gebracht. 'Als meneer zich aan de snelheid had gehouden was de auto sneller tot stilstand gekomen', zei de officier van justitie.

De man wordt onvoorzichtig rijgedrag verweten. De officier hield rekening met het vrijwel blanco strafblad van de man én met het feit dat hij op zitting volledige openheid van zaken gaf.

Emotioneel en nachtmerries

De man deed zeer geëmotioneerd zijn verhaal tegenover de rechters. Hij zocht psychische hulp bij het verwerken van het ongeluk. 'Ik heb er nachtmerries van, dat ik dit iemand heb aangedaan', huilde hij.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.