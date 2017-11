Lopend Vuur: Ik vind die actie van de Friezen best goed

Drie bussen met 120 demonstranten tegen Zwarte Piet werden zaterdag klemgereden op de A7, tussen Joure en Heerenveen, door zo'n tien automobilisten. De Friezen maakten zo de demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet onmogelijk.

Voor die demonstratie, tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum, was toestemming verleend. Door de snelweg te blokkeren, wat bij wet verboden is, dwarsboomden de Friezen dat recht tot demonstreren tijdens het kinderfeest.

Geld ingezameld voor eventuele boete

In het verleden hebben bijvoorbeeld boeren en vrachtwagenchauffeurs ook wel eens actie gevoerd op de snelweg. Dat leidde tot veel boosheid bij andere weggebruikers.

De actie van zaterdag kon, bijvoorbeeld op sociale media, wel op veel instemming rekenen. Er is zelfs al geld ingezameld om een eventuele boete voor de Friezen te betalen.



