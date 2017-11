Jehovah's Getuigen willen 'onder voorwaarden' in gesprek met anti-misbruikstichting (update)

Het hoofdkantoor van de Jehova's in Emmen (Foto: Google Street View)

De Jehovah's Getuigen zijn 'onder voorwaarden' bereid in gesprek te gaan met de stichting Reclaimed Voices, die misbruik binnen deze geloofsgemeenschap wil tegengaan. Dat zegt een woordvoerder van het landelijke hoofdkantoor van de Jehova's Getuigen in Emmen.

Reclaimed Voices werd onlangs opgericht door Frank Huiting, een oud-lid van de kerk. Hij wil slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen de kans bieden zich uit te spreken over het misbruik. Ook wil hij het beleid waarin dit soort zaken binnen de geloofsgemeenschap in de doofpot wordt gestopt veranderen. Alles met als doel om kinderen beter te beschermen.

Jaren seksueel misbruikt

Zelf is Huiting vanaf 7-jarige leeftijd ruim drie jaar lang seksueel misbruikt. Terwijl leden van de geloofsgemeenschap beneden in de huiskamer van zijn ouders bijeen kwamen om de Bijbel te bestuderen, werd hij met grote regelmaat in zijn eigen slaapkamer misbruikt.

Huiting vertelde hierover in juli onder een schuilnaam in Trouw en bij RTV Noord; en maandag deed hij dit ook onder zijn eigen naam bij RTV Noord.

'Helaas komt kindermisbruik ook bij ons voor'

De leiding van de Jehovah's Getuigen zegt in een reactie niet specifiek op het geval van Frank Huiting in te kunnen en willen gaan. Wel zegt een woordvoerder dat 'dit soort uitwassen zich helaas voordoet in onze maatschappij, en dit verhaal laat zien dat kindermisbruik helaas ook bij ons voorkomt'.

'We proberen het in de kiem te smoren. Zo zetten wij ambtsdragers binnen onze kerk die zich hieraan schuldig maken uit hun ambt. Ook proberen wij ouders en hun kinderen tegen dit soort uitwassen te beschermen, bijvoorbeeld met artikelen op onze website waarin wij waarschuwen voor de gevaren waaraan kinderen blootgesteld kunnen worden.'

'Slechts incidenteel'

De woordvoerder kan niet zeggen hoeveel gevallen van seksueel misbruik er binnen de Jehovah's Getuigen zijn geweest. 'We houden geen statistieken bij, maar het komt slechts incidenteel voor.'

De kerk meldt bovendien dat er geen kerkelijke sancties zijn als slachtoffers of hun ouders aangifte besluiten te doen, of hulp inschakelen vanuit de geestelijke gezondheidszorg.

Uit de media moeten vernemen

De geloofsgemeenschap zegt 'onder voorwaarden' bereid te zijn om met de stichting Reclaimed Voices in gesprek te gaan.

'Wij voelen een sterke verantwoordelijkheid voor onze leden. Maar wij willen wel eerst weten wat hun intenties zijn en ons in hun doelstellingen verdiepen', aldus de woordvoerder, die eraan toevoegt dat hij het betreurt de oprichting van de stichting uit de media te hebben moeten vernemen.

Lees ook:

- 'Jehovah's Getuigen moeten niet langer zwijgen over seksueel misbruik'

- 'Ik werd jarenlang misbruikt bij de Jehovah's Getuigen en ik ben niet de enige'

- Alles wat je moet weten over Jehovah's Getuigen (Trouw)