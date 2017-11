René Paas roept op tot stemmen woensdag: 'Zonde om het te laten lopen'

Commissaris van de Koning René Paas roept inwoners van de nieuw te vormen gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde op om woensdag naar de stembus te gaan, tijdens de herindelingsverkiezingen. 'Het is hartstikke belangrijk'.

'De stemplicht is al heel lang geleden afgeschaft, maar het is echt de moeite waard om op te komen voor de koers van je nieuwe gemeente.'

Lagere opkomst

'Bij herindelingsverkiezingen is de opkomst altijd wat lager, omdat je die hele golf aan nationaal nieuws mist. En dat is doodzonde, want je wilt dat de nieuwe gemeente zo sterk mogelijk van start gaat', stelt Paas.

'Je hebt er invloed op'

'Het is hartstikke belangrijk dat die nieuwe gemeenteraad de goede beslissingen neemt. Ook voor jezelf en je dorp waarin je woont. Hoe zit het met de belastingen straks? Hoe gaat het met de voorzieningen? Daar hebben alle partijen opvattingen over. Je hebt er invloed op, dus het is zonde om dat te laten lopen. '

