'Komische actie' redt Sinterklaasintocht in Beerta

Niemand komt aan de staf van Sinterklaas, en al helemaal geen boef. Een poging tot diefstal werd afgelopen zondag in Beerta dan ook adequaat en hardhandig verijdeld.

Door die actie maakte een jongetje zich in één klap de held van de dag.

Gestolen

Zondag kwam Sinterklaas aan in de haven van Beerta, waarna de tocht door de straten van het dorp richting de kerk ging. Daar stond een groot feest op het programma, maar voordat het kon losbarsten moest de gestolen staf van de Goedheiligman worden gevonden.

Sprintje

Ergens in de hoek van de kerk vielen een paar cadeautjes om. Toen Zwarte Piet de aandacht van het publiek daarop liet vallen, wist één jongetje al genoeg. Hij maakte zich kwaad, sprintte er naartoe en zag dat de dief zich daar verstopte.

Over mijn lijk

Hij maakte zich zelfs zó boos dat hij doos voor doos oppakte en naar de dief gooide. Over mijn lijk, dacht hij. De dief gaf uiteindelijk de staf terug aan Sinterklaas. Eind goed, al goed. Maar wat het jongetje niet doorhad was dat alles gefilmd was.

Komisch

De inzender van het filmpje, Jans Meijer, blikt terug op de enerverende Sinterklaasviering in Beerta. 'Ik vond het echt heel komisch. Als er geen Zwarte Piet tussen beiden was gesprongen, was het jongetje gewoon doorgegaan!'