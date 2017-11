Omwonenden 'gratis vuilnisbelt' kunnen niet wachten op sloop leegstaande huizen

Omwonenden van de Nolensstraat in Hoogezand kunnen niet wachten tot de leegstaande en dichtgetimmerde huizen in de straat gesloopt worden. De troep ligt er opgestapeld. 'Het is nu gewoon een gratis vuilnisbelt', zegt Geert Drenth, die vlakbij woont.

De huurwoningen gaan tegen de vlakte, de koophuizen er vlak achter blijven staan. 'Als die gesloopt zijn, kan het wel mooi worden. Dan worden onze huizen misschien wel twee ton meer waard', zegt Drenth, die in een koophuis woont.

'Het is wel afzien'

Voorlopig is het nog een rommeltje. 'Het is wel afzien', zegt Robbert Pots, een andere omwonende. 'Dat krijg je met leegstand. Alles wordt hier gedumpt, ook uit andere buurten. We moeten er maar het beste van maken met de mensen die er nog wel wonen. We laten onze kinderen het liefste voor het huis spelen, zodat we er in elk geval zicht op hebben.'

Tuinen leeghalen

Maar het duurt nog even voordat de sloop start. Daar wordt op 1 maart een begin mee gemaakt, zegt Jordy Hovingh van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 'Als het gesloopt wordt, hopen we dat het snel voorbij is. Voor oud en nieuw worden wel de tuinen van de leegstaande woningen leeggehaald, want daar zijn de meeste problemen.'

Dinsdagavond is een bewonersbijeenkomst, over de stand van zaken. Hovingh: 'Het is niet altijd fijn om er tussen te wonen, dat begrijp ik wel.'

'Het is weer net zo'n zootje'

'We wonen hier nu zes jaar, waarvan al drie, vier in de rommel', vertelt Drenth. 'Ze hebben hier de buurt al eens opgeruimd, maar één of twee weken later is het weer net zo'n zootje. De mensen gaan weg en de rommel dumpen ze. Bij de gemeente moeten ze ervoor betalen, maar hier kan het gratis.'

'Het is gewoon waardeloos'

'Het is op zich niet erg als ze hier wat dumpen, maar er liggen soms ook pillen tussen', stelt Post. 'En als ik die kan vinden, dan kunnen kinderen dat ook. Het is gewoon waardeloos. Van de week hebben ze alles weer op een bult gegooid, en een fik gemaakt. Dan lopen ze erbij weg, maar wij als bewoners zitten er wel tussen. En als het overslaat op een huis waar wij liggen te slapen, dan weet je het wel.'

Boete

'Als we weten waar het afval vandaan komt, kunnen we boetes geven', zegt Hovingh, namens de gemeente. 'Dat is ook al wel gebeurd. Maar als het gaat om een los matras bijvoorbeeld, is het moeilijk te achterhalen waar die vandaan komt.'

