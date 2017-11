Noord Vandaag: 'De oplossing wordt vaak intern gezocht'

Vandaag in Noord Vandaag onder meer: een handreiking van de Jehovah's, de Dag voor de Rechten van het Kind, een magere boete en de Edwin op Noord-kalender 2018.

Jehovah's Getuigen

'Er komt veel op mij af en dat kost veel energie', reflecteert Frank Huiting op de voorbije dagen. Hij werd jarenlang misbruikt binnen de Jehovah's Getuigen, en hield zich ook jarenlang stil. Maar dertig jaar na zijn traumatische jeugd spreekt hij vrijuit over wat hem is aangedaan.

Huiting: 'De oplossing voor misbruik wordt vaak intern gezocht, zonder daar professionele hulp bij te zoeken.' Hij is daarom tevreden met de handreiking die de Jehovah's Getuigen heeft gedaan. 'Ik ga morgen de telefoon pakken om een afspraak te maken.' 00:52

Verder in Noord Vandaag

- Voor de gemeente Groningen is 20 november, de internationale Dag voor de Rechten van het Kind, reden om te starten met een nieuwe publiekscampagne tegen kindermishandeling. Mét tv-spotje. 05:24

- Een boete van 250 euro. Dat is de eis tegen de vrachtwagenchauffeur die vorig jaar november in botsing kwam met een trein op de Voslaan in Winsum. Een passende maatregel? 11:08

- Komende woensdag wordt er gestemd voor de eerste gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Twee ambassadeurs van die streek kijken naar wat er in de nieuwe gemeente op het spel staat. 12:35

- Nieuw en voor het goede doel: de Edwin op Noord-kalender 2018. Cabaretier Bert Visscher kocht het eerste exemplaar. De opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis in Groningen. 19:42

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.