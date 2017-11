'Het waaide er.' Zo heet de nieuwe dichtbundel van de Groninger dichter en schrijver Jan Glas. De bundel telt ruim dertig nieuwe Nederlandstalige gedichten en is afgelopen weekend verschenen.

Jan Glas (Uithuizen, 1958) is vooral bekend van zijn werk in het Gronings. Zo was hij lange tijd de drijvende kracht achter het Groninger literaire tijdschrift Krödde en is dat nu voor de website Webloug. 'Het waaide er' is de tweede bundel van Glas met uitsluitend Nederlandstalige poëzie.

Surrealistische gedichten

'Het Nederlands zit wat ruimer in de taal', legt de dichter uit. 'Ik schrijf graag wat surrealistische gedichten en dan kun je beter met het Nederlands uit de voeten. Nederlands is ook de taal die ik het meest om mij heen hoor. Op de radio, maar ook op televisie. Als ik een bijzondere zin hoor dan noteer ik die, om deze later in een gedicht toe te passen.'

Droge humor

Ondanks de Nederlandse taal ademt ook de nieuwe bundel van Glas Gronings. 'Je kunt aan mijn gedichten duidelijk merken dat ik een Groninger ben', vertelt Glas. 'In mijn Nederlandstalige gedichten vind je veel typisch droge Groningse humor.'

Ook in het Gronings

Ondertussen blijft Glas ook in het Gronings schrijven. Geregeld publiceert hij een column op Webloug en ook schrijft hij af en toe een Gronings gedicht ('dat zijn vaak wat liedjesachtige gedichten'). De bundel 'Het waaide er' is verschenen bij uitgeverij Kleine Uil uit Groningen.

