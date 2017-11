Mag Stad de bouwregels voor jongerenhuisvesting aanscherpen?

De gemeente Groningen moest maandag voor de Raad van State strengere woonregels verdedigen die een einde moeten maken aan de wildgroei van jongerenhuisvesting in de stad.

'Elke vierkante meter die beschikbaar is, wordt volgebouwd', legde een woordvoerster van de gemeente uit aan drie Haagse rechters. 'Daar heeft de gemeente wel altijd vergunningen voor verleend', reageerde advocaat Leon Mathey, die optrad voor een van de gedupeerde projectontwikkelaars.

Bebouwing aan banden

Het stadsbestuur verscherpte in april dit jaar in één klap de woonregels van zestien bestemmingsplannen. Bebouwing van binnenterreinen werd aan banden gelegd en het zogeheten optoppen van gebouwen - vier meter er bovenop bouwen - mag niet meer. Het woonoppervlak van wooneenheden moet voortaan tenminste vijftig vierkante meter zijn. Vergunningen die al verleend waren, werden ingetrokken.

De gemeente had de maatregel in 2015 al aangekondigd. Drie ontwikkelaars die bouwplannen hebben, voelen zich gedupeerd en stapten maandag naar de Raad van State.

Vier projecten gedupeerd

Twee appartementenprojecten die niet meer mogen stonden gepland aan de Bedumerweg en de Nieuwe Ebbingestraat in Stad. De studio's zijn kleiner dan vijftig vierkante meter. De gemeente verleende er in 2011 en 2014 vergunningen voor, maar die zijn ingetrokken.

Een ander project met vijftien tot twintig studio's moest aan het Boterdiep komen. Onder de nieuwe woonregels moet de vijfde bouwlaag eraf.

Van een ander bouwplan aan het Boterdiep heeft de gemeente de bouwhoogte verlaagd van veertien meter naar tien meter. Ook dat scheelt een bouwlaag.

Onredelijk of niet?

De Raad van State moet nu beslissen of de aanscherping van de woonregels onredelijk is. De hoogste bestuursrechter van ons land doet over enkele weken uitspraak.

