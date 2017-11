Bezwaren van tafel, Winsum kan verder met gasloze wijk

Een inwoner van Winsum heeft zijn bezwaren tegen de bouw van de nieuwe gasloze woonwijk Munster ingetrokken. Hierdoor kan de kavelverkoop binnenkort alsnog beginnen.

Vorige week is er een overstemming bereikt met de bewuste inwoner die bang was voor uitzichtbederf. De gemeente laat weten dat er afspraken met de bewoner zijn gemaakt. 'Afspraak is dat er niet wordt afgeweken van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan', laat een woordvoerster weten.

Vertraging

Door de overeenstemming is een gang naar de Raad van State niet nodig.

De bouw liep vertraging op door de bezwaren. In september zou de verkoop van 48 kavels met een woonmarkt beginnen. Het terrein is al wel bouwrijp gemaakt. In de nieuwe wijk worden in totaal 150 energiezuinige woningen gebouwd, zonder gasaansluiting.

Nieuwe verkoopdatum

Naar verwachting start de kavelverkoop in januari 2018, tijdens een woonmarkt. Binnenkort verschijnt er een nieuwsbrief met meer informatie.

