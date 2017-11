Nog één dag en dan stemmen de inwoners van Vlagtwedde en Bellingwedde voor de eerste gemeenteraad van fusiegemeente Westerwolde. Voordat het zover is, zetten we een aantal cijfers over de huwelijkspartners op een rij.

Wat zijn de statistieken, problemen en uitdagingen voor de nieuwe gemeente, kijkend naar cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeenten zelf?

Verkiezing Westerwolde:

- De partijen stellen zich voor in video's: 'Geen lift in de buurt, vandaar maar vanuit een trekker'

- Verkiezingen in Westerwolde: de partijen en standpunten

- Verkiezing Westerwolde: veel snackbars en de kat heet Soepkip

- Hier kan je stemmen

Vlagtwedde: de geschiedenis

Vlagtwedde is niet onbekend met het fenomeen herindeling. In 1822 al hield de gemeente Bourtange op te bestaan. De gemeente die toen bestond uit de kernen Ter Apel, Bourtange en Sellingen, werd onderdeel van gemeente Vlagtwedde. Het gemeentehuis vind je in Sellingen, want die plaats ligt centraal in de kernen. Dat is handig, vonden ze toen ook al.

Wat verdient iemand in Vlagtwedde?

Vlagtwedde heeft 15.996 inwoners, telt het CBS op 30 april 2017. Gemiddeld verdient een huishouden in de gemeente zo'n 30.100 euro per jaar.

In de gemeente wonen relatief weinig uitkeringsgerechtigden: 46 op de 1000 inwoners krijgt een WW-uitkering. Gemeentebelangen heeft met 5 zetels de meeste zetels in de gemeenteraad. Daarna volgen CDA en PvdA. VVD, Groenlinks, ChristenUnie, PvdD en D66 hebben ieder maar een zetel.

Inwoners betalen zo'n 2754 euro per persoon aan zorgkosten. Dat is acht procent meer dan het landelijk gemiddelde. Het grootste deel (bijna 1800 euro) gaat op aan ziekenhuiszorg. Leontien Kompier is de burgemeester.

Vette bek

Het is wat te makkelijk om het in verband te brengen met de zorgkosten... maar het is relatief makkelijk om een vette hap te scoren in Vlagtwedde. De gemeente telt liefst negen snackbars per 10.000 inwoners, een score ruim boven het landelijk gemiddelde.

Een ander punt waarop de gemeente hoog scoort, is fietsendiefstal. Tenminste: fietsendiefstallen die worden geregistreerd. Gemiddeld worden er 243 fietsen per jaar als gestolen opgegeven.

De ambulances zijn in Vlagtwedde relatief laat ter plekke. In 13% van de noodgevallen zijn de hulpdiensten niet binnen een kwartier aanwezig.

Meer meisjes dan jongens

Twee jaar geleden werden er meer meisjes dan jongens geboren. Van de 141 baby's waren er 72 meisjes. Als we in plaats van kinderen huisdieren nemen, heet de kat het vaakst Miepie. De hond krijgt het vaakst de naam Kelly. En die kan je dan weer prima uitlaten in Vlagtwedde, dat qua natuur als een van de mooiste gemeenten van Groningen wordt gezien.

En dan nu: Bellingwedde

Bellingwedde heeft net als partner Vlagtwedde al een fusie achter de rug. De gemeente ontstond in 1968, toen de gemeenten Wedde en Bellingwolde samengingen.

Engbert Drenth werd in 1979 burgemeester en bekleedde het ambt tot 2007. Hij is dan ook de langstzittende burgemeester van Nederland. In 2006 gingen er stemmen op om Bellingwedde aan te laten sluiten bij Oldambt. Dat gebeurde niet; de gemeenteraad wilde liever samen met Vlagtwedde.

Bellingwedde en haar inwoners

Bellingwedde heeft een oppervlakte van 110 vierkante kilometer en haalt net de 9.000 inwoners niet (gemeten door het CBS op 30 april 2017). De meeste meisjes heten Lieke. Maar niet de burgemeester, want dat is Janneke Snijder-Hazelhoff van de VVD.

De meeste zetels in de huidige gemeenteraad zijn bezet door de SP en de PvdA. Een echte rode gemeente, want ze hebben elk drie zetels. Daarna volgen CDA en VVD, met ieder twee zetels. Ten slotte hebben GroenLinks, Plaatselijk Belang en Westerwolde lokaal ieder een zetel.

De 'inwoners' op vier pootjes hebben opmerkelijke namen in Bellingwolde: Rocky voor een hond en Soepkip voor een kat. Voor die laatste naam is overigens geen enkele logische verklaring te vinden.

Hufterproof

Bellingwedde heeft verschillende bezienswaardigheden, zoals het Huis te Wedde. Dat gebouw komt uit de veertiende eeuw. Er staat een museum, voor je jaarlijkse portie kunst snuiven.

Het dorp met weinig inwoners kent weinig 'hufters'. Van de 388 onderzochte gemeenten staat Bellingwedde onderaan op de lijst, op plek 378. Er werden in 2016 maar 13 hufters op de bon geslingerd. Een stuk minder dan het landelijk gemiddelde. Wildplassen, dronken rondrijden of de hond op de stoep van de buren laten poepen doen ze in Bellingwedde bijna niet.

In het verkeer worden wel veel boetes uitgeschreven. Erwerd twee jaar geleden voor 146.000 euro aan verkeersboetes uitgedeeld.

Gelukkig huwelijk

In 6 jaar tijd werden er maar 18 fietsen als gestolen opgegeven. De kans dat je je fiets kwijt raakt, is dus klein. De snackbardichtheid in Bellingwedde is vergelijkbaar met andere gemeenten in Nederland. Dat terwijl de zorgkosten 8 procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. En dan komt de ambulance in 5% van de gevallen ook nog eens niet binnen de 15 minuten.

Wonen in Bellingwedde is het recept voor een gelukkig huwelijk. Getrouwde stellen blijven vaker bij elkaar dan stellen op andere plekken in Nederland. Over lang bij elkaar blijven gesproken: Bellingwedde telt 390 mannen die nog bij hun moeder wonen.

