'Hé, is dat een zeldzame albino-kievit?'

Vogelspotter Gerrit Mollema uit Stadskanaal kijkt nog eens goed door zijn verrekijker als hij vlakbij zijn woonplaats een opvallende vogel in het vizier krijgt. 'Hé, is dat een albino-kievit?'

Mollema laat niets aan het toeval over. In de vogelkijkhut bij de Veenhuizerstukken, een vloeiveldencomplex van de voormalige aardappelzetmeelfabriek TTP bij Stadskanaal, maakt hij zaterdag meteen een filmpje van de opvallende kievit. 'Als het echt een albino-kievit is, gaat het om een uiterst zeldzame verschijning', weet de vogelspotter.

Bevestiging

Het Groninger Landschap wordt ingeschakeld voor bevestiging. 'Is het verendek van de kievit helemaal wit en heeft-ie rode ogen? Nee? Dan gaat het waarschijnlijk om de leucistische kievit', vermoedt medewerker Bert Speelman.

'Mooie waarneming'

Toch laat hij weten dat ook die kievit een best bijzonder exemplaar is. 'Tussen honderdduizenden kieviten valt deze vogel ontegenzeggelijk op, een mooie waarneming voor iedere vogelspotter', vindt Speelman. 'Dit beestje heeft gewoon een groot gebrek aan pigment!'

