Publiekscampagne moet helpen kindermishandeling te signaleren

De gemeente Groningen en Veilig Thuis Groningen zijn maandag een publiekscampagne gestart tegen kindermishandeling.

De campagne bestaat onder meer uit posters en tv-spotjes op OOG TV. In de spotjes gaan bekende Groningers in op allerlei vragen, zoals: wat doe je als je kiespijn hebt? Op die makkelijke vraag weten ze wel een antwoord, maar op de vraag wat te doen bij signalen van kindermishandeling blijft het dan stil.

10 van Noord

Doel van de campagne is Stadjers bekend maken met Veilig Thuis, de instantie waar je met meldingen en vragen over kindermishandeling terecht kunt. De publiekscampagne is een van de actiepunten van de '10 van Noord'. Dat zijn tien acties die de Noordelijke gemeenten uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden.

'Dit moet je in de gaten houden'

De gemeente Groningen betrekt verder ook sportclubs in de aanpak. Die konden onlangs een workshop signalering kindermishandeling volgen. Daar was maar weinig animo voor. Volleybalclub Lycurgus was er wel; vertrouwenscontactpersoon Anne Buunk woonde de avond bij. Zij vindt het belangrijk voor alle sportverenigingen. 'Hoe klein je vereniging ook is, dit moet je in de gaten houden als je werkt met kinderen en jeugd.'

Signalen dat het niet goed gaat

Als vertrouwenscontactpersoon let zij op allerlei signalen dat het met kinderen niet goed gaat. Als ze bijvoorbeeld vaak te laat komen of als er nooit eens ouders op de tribune zitten. Dan gaat zij het gesprek met ouders aan. 'Gewoon eens vragen: vinden jullie het leuk om een keer te komen kijken? Je zorgen kenbaar maken is de eerste stap.'

'Ik hoop dat ik onnodig ben'

Jeugdleden van Lycurgus kunnen op hun beurt bij haar terecht als ze met vragen of zorgen zitten. Dat is tot nog toe nog niet gebeurd: 'Ik hoop ook dat ik op dat vlak helemaal onnodig ben.'

Lees ook:

- Gemeenten trekken samen op tegen kindermishandeling