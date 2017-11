Eis: Drie jaar cel voor 'narcistische' verkrachter met riant strafblad

Het OM eist 36 maanden cel tegen een 31-jarige man uit Groningen. Hij zou op 16 augustus vorig jaar een vrouw hebben verkracht.

Van de 36 maanden zijn 12 maanden voorwaardelijk.

Vluchtpoging

De vrouw werd die nacht in Stad door de verdachte achtervolgd naar haar huis. Toen zij over de drempel wilde stappen, kwam hij binnen. De vrouw probeerde naar boven te vluchten, maar dat mislukte omdat de verdachte haar naar beneden trok.

Volhardend

Het slachtoffer sloeg hem vervolgens met een sleutelbos in zijn gezicht en prikte hem met haar vingers in de ogen, maar dat weerhield de Stadjer niet. Terwijl de vrouw om hulp riep, probeerde de man bij haar binnen te dringen.

Slappe toestand

'Ik merkte dat hij niet heel erg stijf was', verklaarde de vrouw. Ze was die nacht na een feest alleen naar huis gelopen. Van die wandeling herinnerde ze zich weinig, behalve dat ze werd achtervolgd door de voor haar onbekende man.

Ander scenario

De man ontkent alles. Sterker nog: hij heeft een heel ander scenario voor ogen. Volgens hem was hij op verzoek van de vrouw meegelopen naar haar huis, omdat ze werd lastiggevallen. Bij haar woning zou de vrouw hem hebben gezoend, waarna ze hem mee naar boven vroeg. Alles zou op vrijwillige basis zijn gegaan.

Blauwe plekken

Buren verklaarden dat ze in de vroege ochtend de buurvrouw hebben horen roepen. Ze snelden er naartoe en troffen haar daar aan. Ze zat onder de blauwe plekken op schouderbladen, knieën en scheenbenen. De man was de woning inmiddels ontvlucht, maar kon worden aangehouden. Hij had krabwonden op zijn gezicht.

Narcistisch

Uit onderzoek bleek dat de Stadjer de nacht van de verkrachting veel naar porno op zijn telefoon had gekeken. Hij wilde niet meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum; wel is vastgesteld dat hij narcistische trekken heeft. Daarnaast oordeelde de officier dat het letsel van de vrouw niet correspondeert met het verhaal van de Stadjer.

Riant strafblad

Het is niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met de politie. Hij heeft een strablad van elf pagina's, met daarop veelal huiselijk geweld en drugshandel. Voor dat laatste zat de man lange tijd vast in Portugal. Afgelopen september werd de man nog veroordeeld voor doorrijden na het veroorzaken van een ongeval.

Schadevergoeding

De man kreeg eerder een voorwaardelijke straf opgelegd van een half jaar, naar aanleiding van de verkrachtingszaak. De officier wil ook dat hij deze straf uitzit. Naast een alcohol- en drugsverbod mag hij geen contact hebben met het slachtoffer. Zij vroeg ruim 11.000 euro aan schadevergoeding. Ook hangt de man een proeftijd van vijf jaar boven het hoofd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.