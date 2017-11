Nijboer stelt Kamervragen over 'schimmelwoningen'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft Kamervragen gesteld over de problemen met de 'schimmelwoningen' in de Professoren- en Zeeheldenbuurt in Bedum en de stad-Groninger wijk Selwerd. Hij vindt het onacceptabel dat enkele tientallen bewoners al jaren kampen met vocht, tocht en schimmel in hun huurhuizen.

Nijboer nam onlangs met zijn partijgenoten Gert Engelkes (fractievoorzitter in Provinciale Staten) en Jan-Willem van de Kolk (wethouder in Bedum) poolshoogte bij de woningen in Bedum. Hij trof er beschimmelde woningen aan, die slecht zijn geïsoleerd en niet goed geventileerd kunnen worden.

Gezondheidsklachten

Veel bewoners kampen daardoor met gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, verkoudheid en ademhalingsmoeilijkheden. Bewoners beklaagden zich er bij RTV Noord bovendien over dat hun meubels beschimmeld raakten en dat het soms dagen duurt voordat de was droog is.

'We leven niet meer in de negentiende eeuw'

'Ik schrok er heel erg van', zegt Nijboer. 'Muren en zelfs meubels zitten onder de schimmel. Je voelt het ook gewoon aan de lucht. Mensen worden verkouden, of krijgen hoofdpijn. Kinderen presteren slechter op school. En het duurt jaren voordat het aangepakt wordt. Het is onacceptabel, we leven niet meer in de negentiende eeuw. Ik zie dit als een nationaal probleem en wil dat de minister er wat aan doet. In de grondwet staat dat iedereen netjes en veilig moet kunnen wonen.'

Vragen aan de minister

Nijboer wil van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) onder meer weten of zij ervan op de hoogte is dat huurders in Bedum al jaren in beschimmelde woningen zitten, en dat woningcorporatie Wieren en Borgen daar niets aan doet. 'Hoe denkt u dat het is voor huurders als zij hun kinderen in zo'n huis moeten laten opgroeien?', is een van de vragen van Nijboer aan de minister.

Actie ondernemen?

Het PvdA-Kamerlid vraagt zich bovendien af of de minister bereid is de directie van Wierden en Borgen aan te spreken op de problemen, en of de minister de corporatie wil aansporen om actie te ondernemen.

De woningcorporatie heeft tegen de bewoners al toegegeven dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Nijboer wil weten in hoeverre de trage aanpak van de aardbevingsproblematiek leidt tot het telkens weer uitstellen van het onderhoud: 'Bent u het eens dat huurders niet de dupe mogen worden van discussies over vergoedingen, nieuwbouw en versteviging? Zo ja, waarom gebeurt dit dan toch?'

Lees ook:

- Rene woont in een schimmelwoning: 'Je gaat hier naar de donder'