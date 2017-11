Je kassabon in een schoenendoos bewaren is straks niet meer nodig

In de Groninger binnenstad kun je dit jaar voor het eerst je decemberinkopen doen zonder dat je een papieren kassabon krijgt. In plaats daarvan krijg je een digitale bon, op je telefoon.

De Groningse startup Klippa start komende maand samen met de ondernemersvereniging een proef in de Zwanestraat en de Kromme Elleboog.

'De papieren bon is niet duurzaam', zegt Pieter Paul van der Meer van Klippa. 'Die bonnen verdwijnen vaak in een schoenendoos. En op het moment dat je hem nodig hebt, heb je hem vaak niet meer.'

Zakelijk

Voor zakelijke gebruikers is het een uitkomst, denkt Van der Meer. 'Zij weten hoeveel moeite het kost om al die bonnen in te scannen en alles wat op die bon staat ook nog eens in een Excel-bestand te plaatsen, om naar de werkgever door te sturen.'

Digitaal beschikbaar

De digitale kassabon werkt via een app. 'Drie jaar geleden zijn we begonnen met een app waarmee je een foto kon maken van je kassabon. Nu hebben we een kastje, de KlippaCast, die de winkelier kan plaatsen zodat de bon meteen digitaal beschikbaar komt.'

'Klein beginnen'

'We hebben het al flink getest in een gecontroleerde omgeving, maar willen klein beginnen. Daarvoor moet je ook winkeliers overtuigen van je idee. En deze twee straten wilden daar graag in mee.'

Prijs gewonnen

Het bedrijf won de ASN Bank Wereldprijs met de digitale kassabon. Daar is een geldbedrag van 13.333 euro mee gemoeid. 'In Nederland worden jaarlijks ongeveer een miljard kassabonnen geprint, dat levert dertig miljoen kilo afval op.'

Daar kan als de digitale bon ingeburgerd raakt flink op bespaalde worden. 'Het is een van de redenen dat ASN ons die prijs heeft gegeven. De pilot in Groningen wordt ervan bekostigd.'