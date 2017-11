Deel dit artikel:











Vanavond einddebat verkiezingen Midden-Groningen (Foto: Joost Koedam/Gemeente Midden-Groningen)

Het is de laatste kans voor de politieke partijen in Midden-Groningen. In het Kielzog in Hoogezand strijden de lijsttrekkers maandagavond tegen elkaar in het slotdebat voor de herindelingsverkiezingen van komende woensdag.

Alle elf deelnemende partijen zijn bij het debat aanwezig. De avond duurt twee uur, er komen achtereenvolgens drie thema's voorbij. Zorg, onderwijs en welzijn staan centraal in het eerste blok. Daarna wordt er gesproken over economie en werk. Leefbaarheid, duurzaamheid en gaswinning is het laatste onderwerp. Ook is er een vrije ronde waarin alle partijen een onderwerp mogen aandragen, en krijgen ze ieder twintig seconden 'zendtijd voor politieke partijen'. Live-uitzending Johan Doesburg, die eerder directeur is geweest van het Nederlands Debat Instituut, leidt het debat. De avond wordt live uitgezonden door Regio TV Midden-Groningen, de nieuwe lokale zender van de fusiegemeente. Het is te volgen op Ziggo kanaal 47 en middengroningennieuws.nl. Lees ook: - VIDEO: 'Lift met ons mee voor een goede afwikkeling van aardbevingsschade'

