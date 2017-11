Stichting Renn4 wil beter overleg met hulpverleners 'om erger te voorkomen'

Er moet een intensievere samenwerking komen tussen het Diamant College voor speciaal onderwijs in de stad en hulpverleningsinstanties. Als dat er niet komt gaan 'zaken uit de hand lopen.'

Dat laat Jeep Jonker van Renn4 weten. Renn4 is de stichting voor speciaal onderwijs in de stad. Het Diamant College valt onder die stichting. Op het college zitten kinderen met ernstige gedragsproblemen. Een zogenoemde integrale aanpak moet zorgen voor betere zorg.

Met elkaar

Het overleg tussen school en hulpverleners, zoals jeugdzorg, wordt op dit moment nog los van elkaar gevoerd. Renn4 wil een overleg waarbij alle betrokken partijen aan tafel zitten. Dus niet een overleg met bijvoorbeeld jeugdzorg en vervolgens een overleg met de politie, maar een overleg met alle partijen aan één tafel.

'We moeten met elkaar naar het probleem en de oplossing gaan kijken', zegt Jonker. Een meer gezamenlijk overleg moet het aantal incidenten beteugelen. 'Wij willen voorkomen dat een leerling van crisis naar crisis gaat. Om dat te voorkomen moet er een diepgaandere analyse worden gemaakt. Ook moet er vervolgens een adequaat vervolgtraject komen. Dat kunnen wij niet alleen', zegt Jonker.

Geen noodsituatie

Toch is er volgens Renn4 op dit moment nog geen sprake van een noodsituatie, maar die dreigt er wel te komen als er niks verandert. 'We moeten vanuit alle organisaties met dezelfde oplossingsgerichtheid kijken naar een probleem.' Het aantal incidenten dat zich op de school voordoet is in de afgelopen periode niet gestegen.

Meer effect

De onderwijsstichting is ervan overtuigd dat een gezamenlijk overleg meer effect sorteert. 'We moeten adequater met elkaar gaan kijken naar de oplossing van een probleem. Dat is om een volgend incident te voorkomen', besluit Jonker.