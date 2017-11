KNMI staat voor raadsel: wat veroorzaakte de trilling in Oost-Groningen?

Zondagmiddag, rond de klok van twee. Een aantal meetsensoren van het KNMI in Oost-Groningen slaat uit. Meetstations in onder meer Winschoten, Meeden, Oude Pekela, Beerta en Scheemda registreren een duidelijke trilling. Een aardbeving?

Nee, zegt seismoloog Läslo Evers maandagochtend al snel. 'Het patroon van een beving ziet er anders uit. Daarvan zijn er in de provincie Groningen al meer dan achthonderd geweest. We weten zo langzamerhand wel hoe een door de gaswinning veroorzaakte aardbeving eruitziet. Nee, wij denken nu aan iets akoestisch, iets in de lucht.'

Geen straaljager...

Was het dan een straaljager die door de geluidsbarrière ging? Evers kan het zich niet voorstellen: 'Supersone vluchten zijn er meestal niet in het weekend. En was dit wel het geval geweest, dan waren wij daarvan nu wel op de hoogte geweest. We gaan op onderzoek uit, kunt u vanmiddag terugbellen?'

Een halve dag later staat het hoofd van de afdeling R&D Seismology and Acoustics van het KNMI nog altijd voor een raadsel. De gegevens van de meetstations in het gebied zijn inmiddels geanalyseerd, evenals andere data.

...en ook geen meteoriet

'Het is nog altijd onduidelijk wat het geweest is', bekent Evers. 'We dachten eerst aan iets akoestisch. Bijvoorbeeld een blikseminslag of een meteoriet, wat sporadisch ook nog wel eens voorkomt. Maar we hebben niets in de atmosfeer kunnen ontdekken wat deze trillingen veroorzaakt kan hebben.'

Geen aardbeving, niets in de atmosfeer; wat is het dan wel geweest? 'Het zat in elk geval in de bodem. Het was vrij lokaal, grofweg zo'n vijf kilometer ten westen van Winschoten. De straal van de trilling is niet meer dan vijftien kilometer geweest. Misschien een menselijke activiteit?', oppert Evers.

Maar wat was het dan?

'Het zou bijvoorbeeld een explosief kunnen zijn dat in de grond tot ontploffing is gebracht. Weet u of er misschien bouw- of hei-activiteiten in dat gebied zijn? Al is dat niet erg waarschijnlijk, gelet op het tijdstip, zondagmiddag 14.00 uur', beseft de KNMI-seismoloog.

Evers en zijn collega's zijn vastbesloten de oorzaak van de trillingen te achterhalen. 'We gaan nu eerst maar eens op internet kijken of we iets kunnen vinden. Welke bouwaanvragen er zijn gedaan, of er misschien andere ondergrondse activiteiten plaatsvinden... We zijn toch wel heel erg benieuwd waardoor de sensoren uitsloegen', aldus Evers. 'Mochten uw kijkers en luisteraars nog een idee hebben...'

Lees ook ons aardbevingsdossier