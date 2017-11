Kamerfractie GroenLinks wil inspraak gemeenten bij proefboring Schier

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken alsnog gaat overleggen met de gemeente Schiermonnikoog en omringende gemeenten over een proefboring naar gas ten noorden van het eiland.

Ook zou de minister hierover een oordeel moeten vragen aan de Raad van State. De fractie brengt deze twee moties dinsdag in stemming bij het stemmen over de voorgenomen proefboring.

Buiten territoriale wateren

Die kan volgens Wiebes gewoon doorgaan. Het laten meepraten van gemeenten en provincies over gaswinning is inmiddels opgenomen in de Mijnbouwwet, maar volgens Wiebes is het in dit geval niet nodig omdat de boorlocatie zich buiten de territoriale wateren bevindt.

'Wiebes schuift belangen burgers opzij'

Maar volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren blijkt daaruit dat ook de nieuwe minister van Economische Zaken de belangen van de burgers opzij schuift: 'Ik heb het hem sterk afgeraden om deze truc uit te halen. Die houding wekt niet veel vertrouwen dat rekening houdt met de burgers.'

'Niet te vergelijken met Groningen'

Overigens zei Wiebes vorige week dat het nog 'heel lang gaat duren' voor er gewonnen wordt. Ook zou deze boring volgens hem niet te vergelijken zijn met de winning in Groningen. Het gaat om een klein veld met ongeveer vijf miljard kuub gas. Een dergelijke hoeveelheid verbruikt Nederland in ongeveer drie maanden.

