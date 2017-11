Tijdens de laatste campagnedagen is het tijd voor de laatste beloften

De laatste dagen voor de verkiezingen in Westerwolde en Midden-Groningen zijn aangebroken. En dus zijn het ook de laatste campagnedagen. Van Klein Ulsda tot Hellum rijden de omroepwagens door de dorpen om de laatste kiezers over de streep te trekken.

Daarnaast doen politieke partijen de laatste beloften om de kiezer aan zijn of haar kant te krijgen.

Jeu de boulesbaan

De PvdA in Bellingwedde heeft afgelopen week een motie ingediend om een bedrag van duizend euro vrij te maken voor een jeu de boulesbaan in Bellingwolde. Dat zou de sociale samenhang onder de oudere inwoners versterken.

De motie heeft het niet gehaald, maar de wethouder heeft toegezegd het initiatief wel te willen faciliteren. De PvdA geeft aan dat er zeker opnieuw werk van wordt gemaakt in Westerwolde, mocht dit faciliteren niet snel genoeg gaan.

Kroeg in Ter Apel

Het CDA van Westerwolde wil juist een ontmoetingsplek voor jongeren in Ter Apel. Een aantal maanden geleden is de laatste kroeg in het dorp gesloten. Veel jongeren geven aan dit jammer te vinden. 'Het wordt heel erg gemist. Dat is een signaal dat we al langer hebben gehoord in Ter Apel', aldus CDA-raadslid Herma Hemmen.

Verkiezingsstunt

Ze vindt het geen verkiezingsstunt om het gemis van een kroeg juist nu aan te kaarten. 'De tijd is er nu gewoon rijp voor. Als CDA hebben we gezegd bereid te zijn om deze jongeren te helpen. We willen samen met een aantal jongeren een soort denktank voor elkaar krijgen, om zo alle mogelijke opties te onderzoeken.'

Smurfendorp

Ten slotte is er ook nog Leefbaar Midden Groningen, dat het over een heel andere boeg gooit. Twee dagen voor de verkiezingen beticht de partij lijsttrekker Jaap Borg (VVD) ervan dat hij fraude heeft gepleegd bij een aanvraag om permanent te gaan wonen in het Smurfendorp, een recreatiepark in Kropswolde.

De partij heeft er officiële vragen over gesteld aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Lijsttrekker Nette Kruzenga geeft toe dat het misschien niet heel netjes is om dat juist nu te doen: 'I know: campagnetijd. Misschien niet heel zuiver, maar ja...'

Lees ook:

Vanavond einddebat verkiezingen Midden-Groningen