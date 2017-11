Deel dit artikel:











Duitse windmolen wordt valkje van Valkje Volgen noodlottig (Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

Een van de drie jonge slechtvalkjes die de hoofdrol speelden in de serie Valkje Volgen van RTV Noord is omgekomen bij een ongeluk. Het valkje vloog in een van de windmolens van een windmolenpark in de haven van Hamburg.



Daarbij liep de vogel een gebroken nek en verbrijzelde schedel op. Dat meldt stichting Het Groninger Landschap. Het ongeluk gebeurde op 17 oktober. Nu is duidelijk dat het om een valkje uit de serie Valkje Volgen gaat. Bekijk hier de slechtvalkjes, die in de zomer op het punt stonden van uitvliegen.

