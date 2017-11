Knoalster raad: 'Laat de Dieverdoatsie vooral varen'

De voltallige gemeenteraad in Stadskanaal wil dat het gemeentebestuur stichting De Snikke financieel gaat ondersteunen, zodat de Dieverdoatsie weer kan gaan varen.

Onlang liet secretaris Herman van Wijk van stichting De Snikke weten dat de Dieverdoatsie al anderhalf jaar stilligt, omdat de stichting geen bevoegde schipper kon vinden. De kosten liepen voor de stichting wél op, maar er waren geen inkomsten.

'Geen geldbedrag'

De voltallige raad in Stadskanaal wil daar wat aan doen. 'We willen weten of het college kan kijken wat het kan doen om de Dieverdoatsie weer te laten varen', stelt D66-raadslid Klaas Pals. 'We hebben geen geldbedrag genoemd, omdat de stichting aan de gemeente ook geen exact geldbedrag heeft gevraagd.'

Vraag om hulp

De stichting heeft wél om hulp gevraagd, en als het aan de raad ligt, komt die hulp er ook. Wethouder Francis Boen zegt toe dat hij wil onderzoeken hoe hij de Dieverdoatsie kan steunen.

Stichting De Snikke heeft voor het laten varen van de Dieverdoatsie zo'n 6.000 euro nodig.

Toeristen moesten het deze zomer zonder Dieverdoatsie doen



