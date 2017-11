Vier jaar cel voor verkrachten vrouw en misbruik van dochtertje

Een 31-jarige man uit Groningen is maandag tot vier jaar cel veroordeeld voor gewelddadige verkrachting van zijn echtgenote en voor ontucht met zijn dochter. Het kind was destijds drie jaar oud.

'Hij heeft ernstige inbreuk gemaakt op de integriteit van zijn vrouw en zijn dochter', zei de rechter. De man ontkende vanaf het begin dat er sprake was van dwang als hij zijn vrouw verkrachtte.

'Ze krijgt vanzelf wel zin'

De verkrachtingen en de ontucht vonden plaats in de zomer van 2016. De Stadjer opperde twee weken geleden op zitting dat de vrouw vanzelf 'wel zin kreeg' als hij zich in de vroege ochtenden meermalen aan haar vergreep.

'We zijn tenslotte wel getrouwd'. Dat had hij gezegd, omdat zijn vrouw in de slaapkamer niets van hem wilde weten. Dit had de hem niet aangestaan.

Betrapt met dochtertje

De vrouw is licht verstandelijk beperkt. Bij de NOVO, waar de vrouw wordt begeleidt, kwamen signalen van verkrachting naar buiten. Ook had de vrouw aangegeven met haar dochtertje naar de huisarts te willen. Zij had haar echtgenoot met hun dochtertje betrapt.

Psychologisch onderzoek?

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij zich heeft verscholen achter stilzwijgen en achter drankgebruik. Ook wilde hij niet meewerken aan psychologisch onderzoek. De Stadjer hield vast aan een afwerende houding.

Ondanks dat de man een perfect huwelijksplaatje schilderde, geloofden de rechters hem niet. Hij is conform de eis van de Officier van Justitie veroordeeld.

Scheiding

Het dochtertje is inmiddels uit huis geplaatst. De twee ouders hebben een scheiding aangevraagd.