Bibliotheek Veendam finalist Beste Bibliotheek van Nederland

De vernieuwde bibliotheek in Veendam heeft pal na de start een compliment te pakken. De bieb in cultuurcentrum Van Beresteyn maakt kans op de titel Beste Bibliotheek van Nederland.

'Jaaa, dit is geweldig', stamelt medewerker Jolanda Robben namens de bibliotheek in Veendam. 'We hoopten al stiekem dat we erbij zouden zitten, en dat dit nu het geval is, is heel mooi.'

Concurrenten

De Veendammer bibliotheek is een van de zes finalisten die kans maken op de prijs van vakblad Bibliotheekblad. De concurrentie bestaat uit Amsterdam (Bijlmer), Barendrecht, Purmerend, Ligne Sittard en Zwolle (Stadkamer).

Mystery guests

Robben durft niet te zeggen of de bibliotheek in Veendam ook zal winnen. 'We hopen het natuurlijk wel. Er komen een aantal 'mystery guests' langs die onze bibliotheek zullen beoordelen.'

Prijsuitreiking

Het publiek mag ook stemmen. Dat kan men doen tussen 18 januari en 18 maart volgend jaar. De winnaar wordt op 20 maart 2018 bekendgemaakt tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in Den Helder.