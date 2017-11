Midden-Groningen kabbelt rustig richting verkiezingen

'Nog één minuut voor de uitzending', roept de floormanager van het tv-debat. Theater Kielzog in Hoogezand is voor één keer omgetoverd tot een heuse tv studio voor het slotdebat in aanloop naar de verkiezingen in Midden-Groningen.

Herindelen

Het debat is georganiseerd voor alle partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezingen van 22 november. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan vanaf één januari samen verder onder de naam Midden-Groningen.

Opkomst vanaf show trap



Eén voor één komen de lijsttrekkers van de trap schrijden, die zich hoog in de nok van het theater bevindt. Met af en toe een zwaai naar het klappende publiek, in een goed gevuld theater.



Eenheidsworst?



De thema's zoals zorg, onderwijs en gaswinning kunnen rekenen op grote overeenstemming onder de partijen. 'Het was een weinig politiek inhoudelijk debat', zegt Martine Feenstra, lijsttrekker van de SP. 'Ook al zijn er zeker nuance-verschillen bij de partijen, maar in zo'n debat kom je daar niet aan toe', zegt Feenstra.

Olie op het vuur



Alleen het thema gaswinning gooit nog wat olie op het vuur in een kabbelend debat. Niet zozeer over de gaswinning zelf, maar over de samenwerking tussen de partijen op dit gebied.



'Niet samenwerken met een partij die liegt'



Zo noemt Nette Kruzenga, lijsttrekker van de nieuwe lokale partij Leefbaar Midden-Groningen, haar partij de enige die het voor elkaar heeft gekregen een deel van de gaswinning in Loppersum terug te draaien.

Deze uitspraak zorgt onder verontwaardiging onder de andere partijen. Zo noemt lijsttrekker Erik Drenth dat ook andere partijen hierbij betrokken waren. 'We moeten samen een vuist maken. Daar zijn alle partijen het mee eens. Maar daar kunnen we geen mensen bij gebruiken die met de waarheid draaien en niet eerlijk zijn.'

Aandacht voor de verkiezingen

Na het debat zijn alle partijen het erover eens dat er weinig tijd was om in te gaan op verschillen onder de partijen. 'Doordat alle partijen het in grote lijnen eens waren met elkaar, was het een lange zit voor de kijker', zegt Jan Jakob Boersma, lijsttrekker van de ChristenUnie.

'Maar ik hoop dat de mensen gekeken hebben. Het was vooral de bedoeling om aandacht te krijgen voor de verkiezingen zelf en dat mensen gaan stemmen', besluit Boersma.

Nog één dag knallen

Alle partijen, of ze het nou met elkaar eens zijn of niet, hebben alleen dinsdag nog om de laatste kiezers binnen te slepen. Woensdagochtend 22 november gaan om 7:30 uur de stembureau's open.

