Rondje Groningen: Frikandellenfreaks en een onleesbaar handschrift

Elke dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen:

1) Kun je dit verkeersbord wel serieus nemen?

Tijdens een ritje over de Turfsingel in de stad Groningen moest een instructeur van rijschool Opweg uit Winsum even goed kijken wat er met dit verkeersbord werd bedoeld. 'Dit verkeersbord had al iets komisch vóórdat het beentjes van me kreeg.'



2) Kunstzinnig trappenhuis

Vergaderen is normaal gesproken ietwat saai. Tenzij je mensen prikkelt om het gebouw waarin wordt vergaderd eens goed te bekijken. Zoals het trappenhuis van Hampshire Plaza, op een kunstzinnige wijze vastgelegd door Jeffrey Ouwens.



3) Heimwee bij Zwolle

Schrijver Arthur Umbgrove gaf onlangs een lezing in Ter Apel. Met een knipoog en een gezonde dosis overdrijving belicht hij in een gesproken column zijn ontdekkingsreis naar voor hem onbekend terrein. Eenmaal daar verdwijnen van zijn vooroordelen als sneeuw voor de zon. 'Toen ik terugreed, had ik bij Zwolle al heimwee.'



4) Sinterpost

Wie zoet is, krijgt lekkers, wie tekent...een ansichtkaart. Bij het VVV-kantoor in Stad staat een speciale Sint-brievenbus voor de tekeningen voor de Goedheiligman. Dus klim maar in de kleurpotloden, kinders.



5) Gezocht: frikandellenfreaks

Hoeveel frikandellen kun jij op binnen een half uur? Veel? Dan ben jij de ideale kandidaat voor het Gronings kampioenschap frikandellen eten in Termunterzijl. Er zijn nog een paar plekjes vrij.



6) Het Hof van Eden

Acteur Marcel Hensema komt uit Hoogezand-Sappemeer en daarom vonden we het leuk om zijn foto te plaatsen bij een verhaal over de verkiezingen van woensdag op zijn geboortegrond. Toegegeven, de filmische foto is niet illustratief voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Dat vindt F.H. Bos ook.



7) Onleesbaar boodschappenlijstje

Het lijkt zo handig. Je schrijft keurig op een krijtbord welke boodschappen je moet halen. Maar wat nou als je je eigen handschrift niet meer kunt lezen? Het overkwam Ritsert de Vos. Hij vroeg hulp in de facebookgroep 'Oproepjes voor Groningers'. Puzzelen jullie mee? Wat moet Ritsert hebben uit de super? Het antwoord volgt later in dit Rondje Groningen.



8) November roert zijn staat...

Haal je zomerjas maar uit de kast, want volgens Piet Paulusma wordt het woensdag voorjaar. Maar vergeet niet om tegen het weekend je winterjas weer van stal te halen, want Piet neemt het s-woord in de mond. 'Mogelijk natte sneeuw' in de nacht van zaterdag op zondag. Brr.



9) Noodkreet

Sonja Schulte uit Stad doet een noodkreet op Twitter. De vraag: 'Wie in Groningen weet een plek/gezin/persoon die 3 tot 4 weken een jongen van 18 uit Pakistan, 2 jaar in Nederland en nog steeds thuisloos, kan laten uitrusten?' Nou, Groningers, wie o wie?



10) 'Ouwe jongens krentenbrood'

Oude tijden herleefden zondag na afloop van FC Groningen-Vitesse. Oud-teamgenoten Tim Matavz (nu Vitesse), Goran Lovre en Bas Roorda troffen elkaar voor het eerst in lange tijd weer eens. Hun coach destijds: Ron Jans.



11) Op naar de kassa

O ja, het boodschappenraadsel van Ritsert de Vos. Snor bijwerken? Snotjoch? Smuljurk? Er wordt volop meegedacht. Uiteindelijk heeft Laura Wieringa het verlossende antwoord: de rijstwafels genaamd Snack a Jacks.