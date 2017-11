Burgemeester zet krijtstreep door verbod op stoepkrijten

Kinderen in Stadskanaal kunnen voortaan, wanneer ze dat nog niet deden, naar hartelust de stoeptegels volkrijten.

Het woord 'krijt' is namelijk uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt, op verzoek van de voltallige raad. Galama vond het schrappen iets te ver gaan: 'We handhaafden al niet op het stoepkrijten van kinderen'.

Maar de raad is onverbiddelijk: het woord moet en zal eruit. Galama zal het verzoek van de raad overnemen. 'Ik zet een krijtstreep door het woord stoepkrijten in de Algemeen Plaatselijke Verordening', laat Galama weten.

Ook in Stad en Haren speelde deze kwestie. De gemeente Groningen haalde het verbod ook uit de APV. In Haren is het echter nog steeds strafbaar.

