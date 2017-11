Noord-Groningen op zoek naar nieuw logo

Geel, groen of blauwgrijs? De kleur van de zon, de weilanden en de Waddenzee. Het zijn mogelijke ingrediënten voor de nieuwe huisstijl van de nieuwe gemeente Het Hogeland, waar nu over wordt nagedacht.

Die gemeente ontstaat vanaf 1 januari 2019 uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE). Daar hoort natuurlijk een nieuwe huisstijl bij.

Logo en briefpapier

Het gaat bijvoorbeeld om een nieuw logo, briefpapier en belettering van voertuigen. Daarom is een zoektocht gestart naar ontwerpbureaus die deze willen ontwikkelen.

Hoe gaat de huisstijl eruitzien?

'We laten dat helemaal over aan de creativiteit van de ontwerpers. Wel geven we richtlijnen mee. Zo moet het logo de visie van de gemeente uitstralen', vertelt gemeente woordvoerster Pieternel Overmars. De huisstijl moet dus fris, betrokken, eigentijds en uitnodigend zijn.

Een brede selectiecommissie kiest uit alle inschrijvingen drie ontwerpbureaus. Deze kunnen half januari 2018 een toelichting geven op hun motivatie en hun werkwijze. Ook wordt er dan een schetsontwerp voor het nieuwe logo van Het Hogeland verwacht.

Bewoners mogen kiezen

Uiteindelijk wordt er één ontwerpbureau gekozen, dat vervolgens drie varianten voor het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl gaat uitwerken. Daarna zal een selectiecommissie twee logo's uitkiezen en voorleggen aan de inwoners. Die mogen uiteindelijk kiezen.

Bureaus kunnen zich tot dinsdag 12 december aanmelden via de website van de BMWE-gemeenten. In maart moet het hele traject afgerond zijn en wordt het definitieve logo gepresenteerd.

Nieuwe gemeentewapen

Het nieuwe gemeentewapen zal niet door het ontwerpbureau gemaakt worden. Die taak is bedoeld voor de Hoge Raad van Adel. Dat is een groep mensen die gespecialiseerd zijn in het maken van wapens voor provincies en gemeenten. Overigens is het niet verplicht om een nieuw gemeentewapen te laten maken. Maar de nieuwe gemeente Het Hogeland heeft wel deze wens.