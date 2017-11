(E)motie van wantrouwen in Oldambt

De VCP in Oldambt wilde een motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Kees Swagerman, maar besloot dat uiteindelijk niet te doen. Reden: de emoties waren te hoog opgelopen na een eerder debat, aldus VCP-voorman Engel Modderman.

De VCP heeft de motie doorgeschoven naar de raadsvergadering in december.

Reden motie

De reden van de motie is het te hoog uitgevallen bedrag van 600.000 euro voor een kunstgrasveld voor voetbalvereniging WVV in Winschoten. De gemeente had 400.000 euro uitgetrokken voor de plannen, maar dat bedrag is met helft overschreden.

De gemeenteraad wist van niks, zegt Modderman: 'De wethouder heeft ons niet op de hoogte gehouden. Hij heeft zonder onze toestemming een extra bedrag van 200.000 euro uitgegeven.'

Motie doorgeschoven

Aan het begin van de raadsavond kondigde de VCP aan een motie in te willen dienen. Met de motie van wantrouwen wilde de partij het vertrouwen in de wethouder opzeggen. Maar toen het moment was aangebroken, besloot de VCP de motie door te schuiven.

Volgens Modderman waren de emoties van een eerder debat te hoog opgelopen. Dat debat ging over het door de gemeente beschikbaar stellen van 38.000 euro voor de wederopbouw van Sint Maarten. De VCP is tegen de steun en Modderman beschuldigde op dat moment wethouder Bard Boon van 'schijnpolitiek'.

'Hopen dat avond dan rustiger verloopt'

Modderman: 'Als wij nu de motie hadden ingediend, had waarschijnlijk niemand ons gesteund. Vlak daarvoor waren de emoties veel te hoog opgelopen. Wij willen de motie in december indienen, op de hoop dat de avond dan iets rustiger verloopt.'