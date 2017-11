Vertrouwen komt te voet en gaat te paard in Oldambt

'Wij vinden het jammer, maar wij trekken de motie in.' Dat waren de woorden van CDA-voorman Peter Hagedoorn. De christendemocraat dreigde vorige week de begroting niet te steunen, als de verhoging van de (onroerendezaakbelasting) OZB niet van tafel ging.

Coalitiepartijen PvdA, Partij voor het Noorden (PvhN) en de SP eisten dat het CDA met een verklaring zou komen. 'Dat hebben wij als voorwaarde gesteld om het vertrouwen terug te vinden', zei Jurrie Nieboer van de PvhN.

Hoe zat het ook alweer?

Het CDA vormt samen met de drie andere partijen de coalitie in Oldambt. Vorige week lag de begroting op tafel. De coalitiepartijen hadden onderling afspraken gemaakt, maar opeens kwam het CDA met een motie. De strekking van de motie: als de OZB-verhoging van twee procent niet van tafel gaat, geeft de partij geen steun aan de begroting.

Vertrouwen herstellen

Maandagavond liet de partij dus weten dat zij de motie intrekt. Daarom kan de coalitie weer werken aan het herstellen van het vertrouwen. 'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard', zegt Alida Michels van de PvdA.

'Het vertrouwen is even weg geweest, dat kun je wel zeggen. Maar je hebt wel een basisvertrouwen in elkaar, dus wij gaan gewoon door met zijn vieren.'

'Diep in de ogen gekeken'

Ook de SP en de PvhN zien geen reden om de samenwerking op te zeggen. Nieboer: 'We hebben nog een paar maanden te gaan. We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd wat wij er van vonden. Volgens mij is het prima opgelost zo.'

