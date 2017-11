Knoalster SP: Burgemeester Galama toonde gebrek aan respect

Een gebrek aan respect, een neerbuigende toon en snauwen richting raadsleden. Voor de SP-fractie in Stadskanaal is de maat vol: de houding en het gedrag van burgemeester Baukje Galama zal moeten veranderen.

SP-raadslid Gerrie Kremer refereert aan de besloten raadsbijeenkomst die maandag 6 november in Stadskanaal werd gehouden. De raad werd bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Pagecentrum. Kremer vindt dat Galama zijn fractie niet respectvol behandelde.

'Hier pas ik voor'

'We gaan respectvol met elkaar om', benadrukt Kremer. 'We stellen gewoon vragen en we zijn geen stelletje kinderen die je in de hoek kunt zetten. We werden die avond afgesnauwd en daar pas ik voor.'

De rest van de fracties vindt het statement van de SP ongepast. 'Je lekt niet uit een besloten bijeenkomst, ook al is er geen verklaring van vertrouwelijkheid getekend', stelt PvdA-raadslid Theo Klinkhamer.

Datzelfde geldt voor Bert van Beek van de ChristenUnie. Enkel D66'er Klaas Pals durft openlijk zijn sympathie voor het verhaal van de SP uit te spreken.

SP staat niet alleen

Dat wil niet zeggen dat de SP alleen staat in haar bevindingen over de houding van Galama. In de wandelgangen wordt duidelijk dat de Partij van de Arbeid het gedrag van Galama ook te ver vindt gaan, alleen vinden de sociaal-democraten de raadszaal niet de plek om dit uit te spreken. D66 staat ook aan de zijde van de SP.

Het CDA en de ChristenUnie vinden dat de SP overdrijft, de VVD heeft geen mening, aangezien deze partij niet aanwezig was bij de besloten bijeenkomst en eenmansfractie Mellies durft zich niet uit te spreken.

Bij de SP moet de ergernis eruit. 'We gaan netjes met elkaar om, we hebben normen en waarden. Als de voorzitter er anders over denkt, vind ik dat ik er wat van mag zeggen. Hier wordt een grens overschreden, daarom dit statement.'

Reactie burgemeester Galama

Burgemeester Baukje Galama wil niet inhoudelijk op de aantijgingen van de SP reageren. 'Het was een besloten bijeenkomst, daar praat ik niet over. En hier laat ik het bij.'