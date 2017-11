Pagecentrum krijgt groen licht voor verbouwing van zwembad

Directeur Edwin Postma van het Pagecentrum kan de champagnefles ontkurken: de gemeenteraad van Stadskanaal geeft groen licht voor de verbouwing van het zwembad.

Postma wil niet concreet ingaan op de plannen, maar afgaande op de presentatie die hij in januari aan de gemeenteraad in Stadskanaal gaf, wordt de verbouwing fasegewijs uitgevoerd.

Subtropisch zwembad verdwijnt

Zo zal het subtropisch zwembad volgens de plannen verdwijnen en plaats maken voor een conferentiezaal. Daarvoor komt in de plaats een klein bad van 50 vierkante meter, met speeltoestellen voor kinderen en verwarmd water. Het wedstrijdbad blijft qua grootte intact, maar wordt aangepakt.

'Het is voor de gemeenschap belangrijk dat er een zwembad komt dat weer aan de eisen van de tijd voldoet', stelt Postma. 'Wij zijn er blij mee en Stadskanaal kan er ook blij mee zijn.'

Fybromyalgiepatiënten en duikclub niet blij

Maar niet iedereen is blij met die investering. Stichting DWS liet al eerder weten dat haar leden die aan de spierziekte fybromyalgie lijden niet in het vernieuwde Pagecentrum terecht kunnen omdat het bad met het warme water in de nieuwe variant een stuk kleiner is.

Ook duikclub Latimeria en kanovereniging KVSO zijn bang voor hun toekomst in het sport- en recreatiecentrum.

Drie miljoen

Postma laat weten open te staan voor een gesprek met de verenigingen. Hij wil later naar buiten komen met de exacte verbouwplannen. Met de verbouwing van het zwemgedeelte is zo'n drie miljoen euro gemoeid.

Lees ook:

- Knoalster SP: Burgemeester Galama toonde gebrek aan respect

- Verenigingen schrijven Stadskanaal brief: 'Handhaaf erfpachtovereenkomst met Pagedal'

- DWS niet blij met verbouwing recreatiebad Pagedal

- Pagecentrum krijgt multifunctioneel zwembad en conferentieruimte