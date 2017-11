Reizigers willen meer sfeer in nieuwe Arriva-treinen

Een bijzondere dag voor een groep noordelijke treinreizigers. Vandaag mogen ze bepalen hoe de nieuwe treinen van Arriva eruit komen te zien. Ze brengen met Arriva een bezoek aan treinfabrikant Stadler in het Zwitserse Bussnang, waar de nodige knopen doorgehakt moeten worden.

Arriva mag tot 2035 in Groningen en Friesland blijven rijden op het spoorwegnet. De huidige 51 rood-witte treinstellen krijgen een opknapbeurt. Daarnaast komen er achttien nieuwe treinen van het type Flirtino.



Bekleding en usb

Voor die nieuwe treinen mogen twaalf reizigers uit Groningen en Friesland mede bepalen hoe het interieur eruit komt te zien.

Daarvoor heeft Arriva verschillende opties, waar reizigers tijdens een aantal werksessies uit kunnen kiezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bekleding van de stoelen en de plek van de usb-contacten.



Gezelliger en verrassender

Buiten deze keuzes om geven reizigers aan meer sfeer in de trein te willen. De 18-jarige student Bastian Vogelvanger reist vier keer per week met de Arriva-treinen door het Noorden. Volgens hem mogen de treinen een gezelligere uitstraling krijgen: 'Een trein is nu een lange gang die je naar je bestemming brengt… Het mag best wat meer sfeer hebben.'

Volgens Stadjer Henk Puts (67), die vaak richting het Duitse Leer treint, mag het ook wel wat 'verrassender': 'Als alle banken bijvoorbeeld donkerblauw zijn, dan mag er ook best eens een gele tussendoor. Voor het gevoel. Nu weet je dat alle banken hetzelfde zijn, maar dat mag best een beetje anders.'



Plek voor vouwfiets

Eika Medema (59) uit Sauwerd gaat meerdere keren per week op en neer naar Groningen Noord en het Hoofdstation.

Ze heeft zich al voorbereid op het bezoek aan de fabriek en weet precies waar ze op moet letten: 'Ik neem vaak een vouwfiets mee, dus daar moet voldoende plek voor zijn. En daarnaast moeten er voldoende prullenbakken zijn en een toegankelijk toilet.'



Miljoen

Aan de keuzes kan wel een prijskaartje hangen, zei Arriva-directeur Anne Hettinga maandag al. Zo kan de order van 170 miljoen één miljoen euro duurder uitvallen als de meest luxe opties worden gekozen.

Vanaf 2020 gaan de nieuwe treinen rijden in het Noorden. Dan worden ook de 51 huidige Spurttreinen van een nieuwe look voorzien, waar de groep reizigers ook haar gedachten over mag laten gaan.

