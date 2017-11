Op de N358 tussen Surhuisterveen en Opende is maandagavond een auto tegen een boom gebotst en in een sloot geraakt. De auto raakte daarbij zwaarbeschadigd.

De bestuurder van het voertuig is onderzocht door het ambulancepersoneel, maar hoefde naar het ziekenhuis. Wel moest hij mee met de politie voor een ademanalyse. Daaruit zal blijken of hij te veel alcohol op had.

Door het ongeluk was een deel van de weg tijdelijk afgezet.