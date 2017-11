Groningen heeft nu zijn eigen restaurantgids

Wil jij weten welke eetgelegenheden in Groningen aan jou wensen voldoen? Dan is de restaurantgids van De Smaak van Stad misschien een handig hulpmiddel.

Bovenaan de lijst staat Paviljoen Sterrebos in de wijk Helpman, met een 9.

Professioneel

Anders en beter, zegt de redactie over de restaurantgids. Maar waardoor dan? 'Voornamelijk doordat de recensies in deze gids worden geschreven door professionele culinaire journalisten. Dat is anders bij de meeste online restaurantgidsen', zegt redacteur Saskia Jonker.

Onregelmatig

Er zitten nog wel wat onregelmatigheden in De Smaak van Stad-gids. Bij sommige gelegenheden staat alleen een cijfer, bij anderen staat daarnaast ook een recensie. 'Bij de rest van de gelegenheden wordt in de komende weken nog een recensie gezet. Het invoeren ervan vereist aardig wat werk.'

Verdienmodel

Het verdienmodel wijst zich vanzelf, zegt Jonker. 'Op onze site staan basisprofielen van, op dit moment, zo'n 120 eetgelegenheden. Wij bieden restaurants daarnaast aan om hun menu's te uploaden, et cetera. Daar moeten ze dan een vergoeding voor betalen. Zo verdienen wij eraan.'

Nieuwe formules

Hoe staat het er eigenlijk met Groningen voor op het gebied van eten? 'Het is steeds beter gesteld met culinair Groningen. Op dit moment zijn er nog steeds veel bruine eetcafé's, waar bijvoorbeeld veel studenten komen om voor een redelijke prijs een biefsteak te eten. Maar er komen ook steeds meer nieuwe formules in Stad.'

Lees ook:

Dit is het enige Groningse restaurant in de Lekker 2018