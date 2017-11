Deel dit artikel:











Goed jaar voor aardappelconcern Avebe (Foto: RTV Noord)

Avebe kijkt terug op een goed jaar. In het afgelopen boekjaar 2016-2017 werd een prestatieprijs van 82,16 euro per ton aardappelen behaald. Dat is een record voor het zetmeelaardappelconcern.

De prestatieprijs is het bedrag dat betaald werd aan aardappelboeren, gecombineerd met de winst van Avebe. Het is voor het eerst dat dit bedrag boven de 80 euro uitkomt. Vorig jaar lag de prestatieprijs door regen en kou op 77,10 euro. Betere kwaliteit Volgens Avebe is de recordprijs onder meer te danken aan goede ontwikkelingen in de markt, een betere kwaliteit aardappelen en verbeteringen in de verwerking van de aardappelen. Miljoenen winst Avebe sloot het boekjaar af met een winst van 6,3 miljoen euro. Daarvan wordt 2,2 miljoen uitbetaald aan de leden van de coöperatie. Innovatiecentrum Komend jaar neemt Avebe op de Zernike Campus in Groningen een nieuw innovatiecentrum in gebruik, waarin de laboratia van het bedrijf worden samengevoegd. Daarin worden onder meer de mogelijkheden onderzocht om nieuwe ingrediënten uit de aardappels te winnen. In het nieuwe centrum komt ook ruimte voor start-ups. Lees ook: - RUG krijgt innovatiecentrum Avebe