Jaren later: de 'gasloze makelaar' mag Winsumer kavels verkopen

Nu een inwoner van Winsum zijn bezwaren heeft ingetrokken, kan de bouw van de nieuwe gasloze woonwijk De Munster doorgaan. Volgens projectleider Albert Spier begint de kavelverkoop binnenkort.

Vorige week is overstemming bereikt met de bezwaarmaker. Hij was bang voor uitzichtbederf. De gemeente zegt dat er afspraken met de bewoner zijn gemaakt. 'Afspraak is dat er niet wordt afgeweken van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.'

Het project heeft inmiddels een klein half jaar vertraging opgelopen.

Bouwrijp

'Normaal gesproken zouden we in september zijn begonnen met de verkoop van kavels, nu waarschijnlijk in januari', zegt Spier in reactie op de vertraging. 'In februari wordt het terrein dan bouwrijp opgeleverd en vanaf maart kunnen mensen gaan bouwen.'

Al een decennium uitstel en vertraging

In werkelijkheid is het project al tien jaar geleden uitgesteld. Toen ontstonden namelijk de plannen voor de bouw van woonwijk De Munster, een wijk die volledig gasloos moet worden. Spier: 'Door de crisis hebben we daar toen een stop op gezet.'

Energieneutraal?

James Stenekes mag namens de gemeente de kavels verkopen, en wordt ook wel 'de gasloze makelaar' genoemd. 'De woningen worden gasloos. Of ze daarnaast ook volledig energieneutraal worden, hangt van de bewoners af', zegt hij.

Vrijheid in bouwen

De verkoop zal binnenkort worden ingeluid met een open dag waar mensen zich kunnen inschrijven als geïnteresseerde. Stenekes: 'Op dit moment staan er ongeveer al tweehonderd mensen als geïnteresseerde op papier, dus aan interesse geen gebrek.'

Kopers van een kavel zijn relatief vrij om te bepalen hoe de te bouwen woning eruit komt te zien, mits het binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan valt. Zelfs houten woningen zijn niet uitgesloten.

'Als het aan mij ligt, staan hier na de zomervakante de eerste woningen', zegt Spier.

