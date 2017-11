Deel dit artikel:











Noorderzon is volgend jaar een week later (Foto: Anne-Wil Meulman/RTV Noord)

Voor één keertje. Festival Noorderzon vindt in 2018 eenmalig een week later plaats. Dat komt doordat Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is.

De organisatie van Noorderzon wil 'ruimte maken' voor het programma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân in augustus. Noorderzon is 'trots op de unieke gebeurtenis bij de buren'. Door het festival in het Noorderplantsoen in Groningen een week te verschuiven wil Noorderzon ervoor zorgen dat bezoekers zowel naar Leeuwarden als naar Groningen kunnen Laatste week zomervakantie Noorderzon is begint donderdag 23 augustus en eindigt 2 september 2018. Dat is ook de laatste week van de zomervakantie. Lees ook: - Arno over Noorderzon: 'Hij maakt zeep van mensenvet'

