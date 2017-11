Groningen Airport Eelde verliest bestemmingen Kos en Lanzarote

Groningen Airport Eelde verliest volgend jaar een aantal bestemmingen.

Transavia vliegt niet langer op Lanzarote, een van de Canarische eilanden. Corendon stopt met vluchten naar het Griekse eiland Kos. TUI zet voorlopig geen eigen toestellen meer in op Eelde. De touroperator heeft in plaats daarvan stoelen ingekocht bij Transavia.

Krimp

Groningen Airport Eelde wil alleen schriftelijk reageren. 'Wij vinden het jammer dat het aantal bestemmingen volgend jaar krimpt. Desondanks blijft het aantal passagiers dat vanaf Groningen Airport Eelde naar zon-zee-strandbestemmingen kan vliegen ongeveer gelijk.'



Corendon

Het vliegveld doelt op Corendon, dat volgende zomer niet één maar twee keer per week naar de overgebleven bestemmingen Kreta en Antalya vliegt. Dit zijn vluchten via respectievelijk Rotterdam en Maastricht. Kos vervalt, omdat de touroperator zich zoveel mogelijk op de luchthaven van Maastricht richt. Reden is volgens een woordvoerder dat ook klanten uit België daar gebruik van kunnen maken. 'Er wonen meer mensen omheen.'

Drukte

Groningen Airport Eelde geeft een andere verklaring voor het verdwijnen van vakantiebestemmingen als Kos. Dat zou te maken hebben met de steeds voller rakende luchthavens. 'Hierdoor is er voor luchtvaartmaatschappijen steeds minder ruimte en flexibiliteit om al hun gewenste chartervluchten uit te voeren.'

Geen tussenstop meer?

Eelde stelt steeds minder vaak als tussenstop gebruikt te worden door touroperators en luchtvaartmaatschapen. 'Vluchten met een tussenstop -zoals Groningen Airport Eelde die vooral kende- zijn aan het verdwijnen. Wij zien dan ook een verschuiving naar non-stop producties vanaf Groningen Airport Eelde.'

Dat geldt overigens maar voor één vakantievlucht, namelijk van Transavia. Die vliegt voortaan rechtstreeks naar Heraklion op Kreta; de tussenstop in Rotterdam gaat eruit.

Daar staat tegenover dat Transavia dus helemaal stopt met de bestemming Lanzarote. Dat is volgens een woordvoerder omdat er vanuit touroperators minder vraag is gekomen naar de vluchten.

TUI niet meer zelf

TUI heeft ervoor gekozen voor vier bestemmingen bij Transavia aan te sluiten. TUI heeft stoelen in Transavia-vliegtuigen gekocht voor Mallorca en Faro en voor Kreta en Gran Canaria. Op die laatste twee bestemmingen vloog TUI dit jaar nog met eigen vliegtuigen. Voorlopig kiest TUI ervoor niet meer zelf te vliegen vanaf Eelde; dat kan nog veranderen.

Lees ook:

- Corendon gaat vanaf Eelde op Kreta en Kos vliegen