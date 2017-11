Niet Zlatan, maar oud-FC'er is Zweeds Voetballer van het jaar

Tien jaar op rij werd de Zweedse voetbalvedette Zlatan Ibrahimovic uitgeroepen tot beste speler van Zweden. Maar maandagavond werd hij 'verslagen' door verdediger Andreas Granqvist.

De oud-speler van FC Groningen, nu spelend voor FC Krasnodar, leidde Zweden als aanvoerder naar het WK in Rusland door in de play-offs de favoriet Italië uit te schakelen.

Elf keer

Ibrahimovic bedankte voor de nationale ploeg na het teleurstellende EK in 2016. Hij won de Zweedse Gouden Bal in totaal elf keer. Geen andere Zweedse voetballer veroverde de prijs meer dan twee keer. Nu Zweden zich voor het WK in Rusland heeft geplaatst, wordt druk gespeculeerd over een eventuele terugkeer van Ibrahimovic als international.