Studenten van EDRiT betrekken nieuw pand

Studenten verleiden om in de Eems Dollard Regio te gaan werken. Dat was het doel van een project, waardoor Nederlandse en Duitse studenten stages en onderzoek aan beide kanten van de grens moeten gaan doen.

Om dat te faciliteren, is vandaag de Kennis- en Innovatiewerkplaats EDRiT (Eems Dollard Regio en Transitie) in Winschoten gebruik genomen.

Kennis delen

De innovatiewerkplaats in een pand in het Winschoter centrum is opgezet door de Hanzehogeschool Groningen, samen met verschillende partners. Het is een plek waar bedrijven en organisaties, studenten, universiteiten en hogescholen elkaar ontmoeten en kennis delen. Een methode om alle partijen bij de regio te betrekken.

