Deze dag: Seth Gaaikema verovert Duitsland

Er is speciaal voor deze show een televisietheater gebouwd dat plaats biedt aan 200 toeschouwers. Onder de titel 'Samstagabend mit Seth' krijgt cabaretier Seth Gaaikema een herkansing om een Duits miljoenenpubliek te veroveren. Het gebeurt op deze dag in de geschiedenis, 22 november 1973.

Het amusementsuurtje staat geprogrammeerd voor de zaterdagavond om kwart over acht. Primetime televisie, want Duitsland blijft geloven in de Groningse cabaretier. Ook al is een eerder avontuur, 'Familienabend mit Seth', neergesabeld door de critici. Ditmaal worden er geen liedjes meer geplaybackt. Bovendien verzorgen de ook in Duitsland populaire Rudi Carrell, Snip en Snap en de Blue Diamonds gastoptredens.



Menno Gaaikema is doopsgezind predikant in Uithuizen, als in 1939 zijn zoon Seth het levenslicht ziet. Zo groeit Seth op in het 'Oldörp', opgericht door zijn vader als gemeenschapshuis om de verschillende bevolkingsgroepen op het Groningse platteland dichter bij elkaar te brengen. Het project is een succes en groeit uit tot de eerste Groninger volkshogeschool. Tegenwoordig is in het prachtige pand een Boeddhistisch klooster gevestigd.

Seth studeert Nederlands. Hij blijkt over een groot taalgevoel te beschikken. Hij vertaalt musicals als 'My Fair lady' en breekt door als cabaretier. In 1969 mag hij voor het eerst een oudejaarsconference houden. Dat is in die tijd vooral het domein van Wim Kan, voor wie hij sinds zijn negentiende teksten en liedjes schrijft.

Seth is vooral de meester van de woordspelingen. Die worden door een deel van het publiek en critici als oubollig bestempeld. Zijn humor is mild, zijn teksten zijn nooit beledigend of kwetsend.

Onder collega's is hij nogal eens het mikpunt van spot. Seth zelf telt vijftien opmerkingen over hem in een voorstelling van Herman Finkers. Die zijn in de trant van: 'Waarom moet het altijd grappig zijn? Seth Gaaikema is nooit grappig!' Hij zegt het niettemin als een eer te beschouwen om zo genoemd te worden: 'een geuzengevoel; uiteindelijk zweef ik dan toch rond in hun geest'. Zijn laatste voorstelling speelt hij in januari 2014 in de Stadsschouwburg van Groningen.

Ook al op deze dag, 22 november 2014, zendt de AVRO postuum het programma 'Sterren op het doek'uit. Drie kunstenaars maken een portret van Seth Gaaikema. Niet lang na de opnames overlijdt hij aan hartfalen. Het programma laat een broze man zien, die aan het einde een indrukwekkend gedicht voordraagt dat zo eindigt:

Nooit scheen de zon zo zinvol helder

Nooit glansde een bloem zo fijn, zo teer

Nooit was zo rijk mijn grote liefde

'k Voel als een kind mijn schepping weer.

Seth Gaaikema, kind van het Hogeland, is 75 jaar geworden. Op het toppunt van zijn roem, hoopte de Duitse televisie na Rudi Carrell met hem een tweede Nederlands kijkcijferkanon te hebben gestrikt. Dat is er niet uitgekomen. De 'Samstagabend mit Seth' was te zien op deze dag in de geschiedenis, 22 november 1973.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.