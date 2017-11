Lopend Vuur: Hobbyjacht moet verboden worden

Het jachtseizoen is weer geopend. Jagen mag in ons land om de wildstand op peil te houden of ter bescherming van kwetsbare diersoorten en gewassen.

Daarnaast bestaat er de hobbyjacht, waarbij jagers naar eigen inzicht, onder voorwaarden, klein wild mogen afschieten. In Groningen zijn bijna 1300 jagers met een jachtakte actief.

Strenge regels en voorwaarden

Voor de jagers gelden wel strenge regels en voorwaarden. Jagers moeten bijvoorbeeld een jachtexamen hebben afgelegd. Diverse politieke partijen hebben in het verleden gepleit voor een verbod op de plezierjacht.

Eerder repten we in deze Lopend Vuur-stelling van 'plezierjacht'. Van verschillende jagers krijgen we te horen dat die term onjuist is, omdat het jagen ook een wildbeheer-functie heeft. Om zo bijvoorbeeld de populatie van een diersoort in te kunnen perken. Daarom is onze Lopend Vuur vandaag:

